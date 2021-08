Wahlen : Nord-SPD verkündet Entscheidung über Spitzenkandidatur

Die SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli will am Sonntag nächster Woche bekannt geben, wer die Partei in die Landtagswahl am 8. Mai nächsten Jahres führen soll.

Kiel | Nach Beratungen des Landesvorstandes und des Landesparteirates werde Midyatli die Entscheidung öffentlich bekannt geben, bestätigte die SPD am Freitag der Deutschen Presse-Agentur auf Nachfrage. Außer Midyatli selbst war zuletzt nur noch Ex-Staatskanzleichef Thomas Losse-Müller als möglicher Spitzenkandidat im Gespräch. ...

