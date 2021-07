Landtag : Nord-SPD fordert grundlegende BAföG-Reform

Zu wenig Geld und zu wenige Empfänger - so stellt sich aus SPD-Sicht die Ausbildungsförderung des Bundes dar. Die Landtagsfraktion in Kiel verlangt eine BAföG-Reform und kündigt dafür eine baldige eigene Initiative an.

Kiel | Die staatliche Unterstützung für Studierende und Auszubildende muss nach Auffassung der SPD im Kieler Landtag weitgehend umgestaltet werden und viel mehr Empfänger einbeziehen. Selbst der BAföG-Höchstsatz von 861 Euro decke in den großen Städten die Lebenshaltungskosten nicht mehr ab, sagte der Hochschulpolitiker Heiner Dunckel der Deutschen Presse-Ag...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.