Wahlen : Nord-SPD fertig mit Wahlkreisnominierungen zur Landtagswahl

Die SPD in Schleswig-Holstein hat die Nominierung ihrer Direktkandidaten in den Wahlkreisen für die Landtagswahl am 8. Mai des nächsten Jahres abgeschlossen.

Kiel | Wie der Landesverband am Montag mitteilte, wurde der langjährige Abgeordnete Thomas Hölck am Freitag im Wahlkreis Pinneberg-Elbmarschen als letzter Kandidat aufgestellt. Von den 35 Gewählten sind 16 Frauen und 19 Männer. 13 von ihnen gehören bereits dem aktuellen Landtag an. Derzeit sind die Sozialdemokraten mit 21 Politikern und Politikerinnen im ...

