Migration : Nord-Grüne verlangen Abschiebestopp für Afghanistan

Die Grünen im Kieler Landtag haben die Landesregierung aufgerufen, sich beim Bund für einen bundesweiten Abschiebestopp von Flüchtlingen nach Afghanistan einzusetzen.

Kiel | Sie unterstütze die entsprechende Forderung des Bundesvorsitzenden der Grünen, Robert Habeck, erklärte am Dienstag die flüchtlingspolitische Sprecherin der Grünen-Landtagsfraktion, Aminata Touré. „Wir sind an einem Punkt angekommen, wo wir handeln müssen.“ Die Sicherheitslage in Afghanistan rechtfertige keinerlei Abschiebungen, sagte Touré. Jetzt g...

