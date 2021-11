Parteien : Nord-FDP will Liste für die Landtagswahl aufstellen

Schleswig-Holsteins FDP will heute auf einem Parteitag in Neumünster die Liste für die Landtagswahl am 8. Mai beschließen.

Neumünster | Spitzenkandidat soll, nach dem Willen des Landesvorsitzenden Heiner Garg, Wirtschaftsminister Bernd Buchholz werden. Garg selbst kandidiert für Platz zwei. Am Sonntag wollen die Liberalen zudem ihren Landesvorstand wählen. Garg stellt sich dann der Wiederwahl. Er ist seit 2011 Landesvorsitzender. Die FDP regiert im Land seit 2017 mit CDU und Grünen...

