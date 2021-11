Parteien : Nord-FDP: Bei Landtagswahl bestes Parteiergebnis erzielen

15 Prozent: Schleswig-Holsteins FDP rechnet sich bei der Landtagswahl im Mai gute Chancen aus. Eine Koalitionsaussage wollen die Liberalen nicht treffen. Sie haben aber eine klare Präferenz.

Kiel | Schleswig-Holsteins FDP will bei der Landtagswahl am 8. Mai ihr Ergebnis von 2017 deutlich verbessern. Bislang bestes Ergebnis der Liberalen bei einer Landtagswahl im Norden seien 14,9 Prozent im Jahr 2009 gewesen, sagte der designierte Spitzenkandidat Bernd Buchholz am Dienstag in Kiel. Möglicherweise lasse sich dieses Ergebnis toppen. „Die 15 ist in...

