Wahlen : Nord-CDU fordert Konsequenzen aus Bundestagswahl-Schlappe

Die Basis der CDU in Schleswig-Holstein verlangt von der Partei eine ehrliche Aufarbeitung der Niederlage bei der Bundestagswahl und eine stärkere Einbeziehung der Mitglieder.

Kiel | Dies ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter den Kreisvorsitzenden. Diese werden am Mittwoch in einer Videoschalte mit dem Landesvorsitzenden Daniel Günther beraten. Drei Tage später folgt eine Bundeskonferenz der CDU-Kreisvorsitzenden in Berlin. Dabei wird es nach dem angekündigten Rückzug des gescheiterten Kanzlerkandidaten Armin Lasch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.