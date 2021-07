Gesundheit : Noch 41.000 Termine bis zur Schließung des Impfzentrums

Über 1,8 Millionen Corona-Impfungen wurden in Hamburg bereits verabreicht - ein Großteil im zentralen Impfzentrum in den Messehallen. Im Januar in Betrieb genommen, werden die Tore dort Ende August schließen. Die letzten Chancen auf den Piks stehen gut.

Hamburg | Bis zur Ende August geplanten Schließung des zentralen Impfzentrums in den Hamburger Messehallen sollen dort noch mindestens 41.000 Termine vergeben werden. Man hoffe auf weitere Aufstockungen und wolle die Auslastung bis zum Schluss möglichst hoch halten, teilte die Gesundheitsbehörde mit. Viele Termine seien auch noch kurzfristig verfügbar. Senatori...

