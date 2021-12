Schiffbau : Nobiskrug will Mitte 2022 neue Luxusjacht abliefern

Die auf Luxusjachten spezialisierte Werft Nobiskrug hat einen Vertrag für einen Großauftrag unterzeichnet.

Rendsburg | Dieser beinhaltet die Fertigstellung einer Jacht, die der Eigner bei der später insolvent gegangenen Vorgängerwerft in Auftrag gegeben hatte. Das Unternehmen schrieb am Montag von einem Meilenstein bei der Neuaufstellung der Werft im Rahmen der Übernahme durch die Flensburger Schiffbau-Gesellschaft. Der Neubau gehe nun in die finale Ausrüstungsphase i...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.