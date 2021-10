Nobelpreise : Nobelpreisträger List: „Es war echt unglaublich“

Der frisch gekürte Chemie-Nobelpreisträger Benjamin List saß in einem Amsterdamer Café, als er am Mittwoch die Nachricht bekam, dass er den Preis bekommt.

Amsterdam/Mülheim/Ruhr | „Die haben auf meinem Handy angerufen“, sagte der Wissenschaftler der Deutschen Presse-Agentur. „Als wir gerade bestellen wollten, sah ich auf dem Display so "Schweden". Ich guckte meine Frau an, wir lächelten uns ironisch an - "Haha, das ist der Anruf." Als Witz. Aber dann war es wirklich der Anruf. Es war echt unglaublich. Ein unglaublicher Moment.“...

