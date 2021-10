Umwelt : Neubauer: Wissen von Nobelpreisträgern zu lange ignoriert

Aus Sicht der Klimaaktivistin Luisa Neubauer ist das Wissen der frischgekürten Physik-Nobelpreisträger - des deutschen Klimaforschers Klaus Hasselmann und zweier Kollegen - zu lange ignoriert worden.

Berlin | „Vor unfassbaren 42 Jahren hat Klaus Hasselmann entscheidende Zusammenhänge der Klimakrise veröffentlicht“, schrieb Neubauer am Dienstag bei Twitter. „Es ist so großartig, dass er und andere nun mit dem Nobelpreis geehrt werden. Und so dramatisch, wie gnadenlos all das Wissen über die Krise seit 40+ Jahren ignoriert wird.“ Der Nobelpreis für Physik...

