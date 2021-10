Fußball : Nationalteam trifft sich in Hamburg: Flick mit klarem Ziel

Bundestrainer Hansi Flick versammelt heute die Fußball-Nationalmannschaft in Hamburg.

Hamburg | Dort steht am kommenden Freitag das erste von zwei WM-Qualifikationsspielen gegen Rumänien auf dem Programm. Drei Tage später ist Nordmazedonien in Skopje der Gegner. Mit zwei Siegen kann Tabellenführer Deutschland im Idealfall schon vor den letzten zwei Spieltagen im November als Gruppensieger das Ticket für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar lösen....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.