Kommunen : Nächtliches Alkoholverbot am Strand von Scharbeutz

Im Strandbereich und in der näheren Umgebung des Ferienortes Scharbeutz (Kreis Ostholstein) an der Ostsee gilt seit Freitag ein nächtliches Alkoholverbot.

Scharbeutz | In den vergangenen Wochen hätten sich dort nachts relativ große Jugendgruppen aufgehalten, „die gern in Clubs feiern würden“, sagte Bürgermeisterin Bettina Schäfer am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Die Gemeinde habe „die Notbremse“ ziehen müssen. Es habe übermäßigen Alkoholkonsum, Vandalismus und nächtliche Ruhestörungen gegeben. „Uns geht es d...

