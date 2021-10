Verkehr : Nächtliche Vollsperrung der A7 und des Hamburger Elbtunnels

Wegen Bauarbeiten auf der A7 in Hamburg wird die Autobahn in der Nacht zum Sonntag in beide Richtungen voll gesperrt.

Hamburg | Die Strecke zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Heimfeld und Volkspark wird von 21.00 Uhr am Samstagabend bis 9.00 Uhr am Sonntagmorgen nicht befahrbar sein, wie die Autobahn GmbH Nord mitteilte. Grund für die Sperrung ist der Ausbau der A7 nördlich und südlich des Elbtunnels auf acht Spuren. Als Umleitung empfiehlt die Autobahn GmbH die Strecke ...

