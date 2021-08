Kriminalität : Nach versuchtem Tötungsdelikt: 28-Jähriger vor Haftrichter

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung mit versuchtem Tötungsdelikt am Hamburger S-Bahnhof Mittlerer Landweg muss sich ein 28-Jähriger am Montag vor einem Haftrichter verantworten.

Hamburg | Er soll am späten Samstagabend einen 24-Jährigen mit einem Messerstich in die Brust verletzt haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 24-Jährige kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus und wurde notoperiert. Am Montag war sein Zustand den Angaben zufolge stabil. Nach ersten Erkenntnissen waren die beiden Männer zuvor auf e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.