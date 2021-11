Kriminalität : Nach tödlichen Schüssen - Anklage wegen Dreifachmordes

Nach den tödlichen Schüssen auf seine Ehefrau, deren Bekannten und einen weiteren Mann hat die Kieler Staatsanwaltschaft einen Zahnarzt wegen dreifachen Mordes angeklagt.

Dänischenhagen | Außerdem werden dem Mann aus Westensee Verstöße gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz und das Waffengesetz vorgeworfen, wie Oberstaatsanwalt Michael Bimler am Montag sagte. Der Anklage zufolge erschoss der 47-Jährige zunächst am 19. Mai 2021 gegen 11.00 Uhr seine von ihm getrennt lebende Ehefrau und deren Bekannten in einem Einfamilienhaus in Dänisc...

