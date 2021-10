Kriminalität : Nach eskaliertem Streit Ermittlungen wegen versuchter Tötung

In einem Drogeriemarkt in Kiel eskaliert ein Streit zwischen zwei Männern. Ein Dritter kommt hinzu. Am Ende ist ein 26-Jähriger schwer verletzt. Nun gab es Festnahmen.

Kiel | Nach einem Streit mit drei Verletzten in Kiel sind gegen zwei Beteiligte Ermittlungen wegen versuchten Totschlags angelaufen. Die Tatverdächtigen seien festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Den Angaben zufolge waren im Stadtteil Mettenhof am Montagnachmittag zwei Männer im Alter von 21 und 26 Jahren in einem Drog...

