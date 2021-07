Kriminalität : Nach diversen Ladendiebstählen: Haftbefehl gegen 33-Jährigen

Ein 33 Jahre alter mutmaßlich mehrfacher Ladendieb ist in Rendsburg auf frischer Tat beim Diebstahl in einem Drogeriemarkt erwischt worden.

Rendsburg | Eine Verkäuferin hatte am Freitag beobachtet, wie der Mann diverse Waren in einem Reisekoffer verstaute und die Polizei gerufen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Beamten fanden in dem Koffer Waren im Wert von rund 2450 Euro. Am gleichen Tag hatte der als Mehrfachtäter bekannte Mann zudem versucht, in einem Rendsburger Baumarkt hochwertige Werk...

