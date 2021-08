Notfälle : Nach Schüssen in Hamburg 29-Jähriger in Untersuchungshaft

Ermittlungserfolg der Hamburger Polizei: Ein 29-Jähriger soll am Freitag in der Innenstadt Schüsse abgegeben haben. Nun sitzt der Mann in Untersuchungshaft. Könnten die Schüsse in Zusammenhang mit einem Prozess stehen?

Hamburg | Nach Schüssen in Hamburg sitzt ein 29 Jahre alter mutmaßlicher Täter in Untersuchungshaft. Der Mann sei dringend tatverdächtig, teilte die Polizei am Samstag mit. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft sei Haftbefehl wegen versuchten Totschlags, gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz ergangen. Zeugen hatten am Freitagvormittag v...

