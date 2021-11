Prozesse : Nach Messerstichen: Angeklagter kommt noch nicht zu Wort

Die beiden Teenager wollten sich wohl treffen, um einen älteren Konflikt abschließend zu klären. Doch das Gespräch eskaliert. Ein 14-Jährige landet mit vielen Messerstichen im Krankenhaus. Nun hat der Prozess gegen den Verdächtigen begonnen.

Hamburg | Weil er einen 14 Jahre alten Jugendlichen mit mehreren Messerstichen niedergestochen haben soll, muss sich ein 19-Jähriger nun vor dem Landgericht Hamburg verantworten. Am ersten Prozesstag am Montag war der Angeklagte zunächst nicht zu Wort gekommen, weil lediglich die Anklage verlesen worden war. Am zweiten Prozesstag in eineinhalb Wochen werde sich...

