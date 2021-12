Notfälle : Nach Fassadeneinsturz: Explosion vermutlich im Keller

Eine Explosion lässt die Fassade eines Hauses in Hamburg einstürzen. In den Zimmern aber stehen noch die Vasen auf dem Tisch. Ermittler forschen nun weiter nach der Ursache. Erste Hinweise deuten aber schon auf den möglichen Ort der Explosion.

Hamburg | Nach dem von einer Explosion ausgelösten Einsturz einer Fassade eines Mehrfamilienhauses im Hamburger Stadtteil Ottensen am Donnerstag dauern die Ermittlungen an. „Da ein Statiker das Betreten des Wohnhauses untersagt hat, kann es vorerst nicht weiter untersucht werden“, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag in Hamburg. Das Technische Hilfswerk müss...

