Kriminalität : Nach Diebstahl in Steinbergkirche Festnahme in Portugal

Ein mutmaßlicher Dieb, der in einem Supermarkt in Steinbergkirche (Kreis Schleswig-Flensburg) Bargeld in fünfstelliger Höhe entwendet hat, ist in Portugal festgenommen worden.

Steinbergkirche | Der Mann war am 3. Oktober von einer Bäckerei in den angrenzenden, noch ungeöffneten Markt gegangen und entwendete dort aus einem Tresor das Bargeld, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mann wurde auf Videoaufzeichnungen identifiziert. Es handelte sich um einen ehemaligen Mitarbeiter des Supermarktes. Dieser hatte seinen Wohnort nach der Tat m...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.