Tiere : Nabu: Jungstörche verhungern

Dank einer veränderten Winterroute - Spanien statt Afrika - sparen Störche Kraft und finden mehr Nahrung auf Mülldeponien. Die Population auf der Westroute nimmt deshalb zu. Viele Jungstörche überlebten aber das feuchte Frühjahr in Deutschland nicht.

Bergenhusen | Das feuchte Frühjahr hat der Storchenbrut mancherorts zugesetzt. So macht sich eine dezimierte Anzahl von Jungstörchen in den nächsten Tagen auf den Weg gen Süden. Wegen der feuchten Witterung im Frühjahr hat der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) besonders viele tote Jungvögel in Nordwestdeutschland verzeichnet. „Das ist schon etwas ungewöhnlich, das...

