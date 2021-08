Medien : NDR-Kultserie „Neues aus Büttenwarder“ wird eingestellt

Gemeinsam mit Jan Fedder in der Rolle des Kurt Brakelmann stand Peter Heinrich Brix als Adsche Tönnsen in „Neues aus Büttenwarder“ vor der Kamera. Jetzt ist nach 24 Jahren Schluss mit der Kultserie.

Hamburg | Nach 2500 Sendeminuten, 4000 Drehbuchseiten und 98 Folgen in 24 Jahren beendet der Norddeutsche Rundfunk (NDR) seine Kult-Serie „Neues aus Büttenwarder“. Anlass ist die Entscheidung von Hauptdarsteller Peter Heinrich Brix, keine weiteren Folgen zu drehen, teilte der NDR am Montag mit. Brix stand in allen Folgen als Bauer Arthur „Adsche“ Tönnsen vor de...

