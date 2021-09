Kriminalität : Mutmaßlicher Drogendealer in Hamburg-Hamm verhaftet

Ein 25 Jahre alter Mann ist im Hamburger Stadtteil Hamm wegen mutmaßlichen Drogenhandels verhaftet worden.

Hamburg | Er steht unter Verdacht mit rund 54 Kilogramm Marihuana und etwa 5 Kilogramm Kokain gehandelt zu haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach kamen die Ermittler dem 25-Jährigen durch die Auswertung von elektronischer Kommunikation auf die Spur. Am Freitagmittag trafen die Einsatzkräfte den Mann in der Nähe seiner Wohnung an und verhafteten...

