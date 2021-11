Fußball : Muskelfaserriss: Hamburger SV vorerst ohne Jonas David

Fußball-Zweitligist Hamburger SV muss in den kommenden Wochen auf seinen Abwehrspieler Jonas David verzichten.

Hamburg | Wie der Club am Donnerstag mitteilte, hat sich der 21-Jährige im Training am Tag zuvor einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen. Deshalb fehlte David auch im Testspiel gegen den dänischen Erstligisten FC Nordsjaelland (7:4). David war bislang der einzige Feldspieler im HSV-Kader, der in der Saison 2021/22 keine Pflichtspielminute ver...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.