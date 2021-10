Brände : Museumsbrand in Uetersen: Polizei geht von Brandstiftung aus

Der Brand in einer Museumsscheune in Uetersen im Kreis Pinneberg ist nach bisherigen Erkenntnissen durch vorsätzliche Brandstiftung entstanden.

Uetersen | Zwei unterschiedliche Sachverständige hätten einen technischen Defekt als Brandursache ausgeschlossen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Kriminalpolizei in Pinneberg gehe daher von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus, sagte eine Sprecherin. Bei dem Brand in der mit Reet gedeckten Museumsscheune ist am Sonntagabend Sachschaden im sechsstellig...

