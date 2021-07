Fußball : Mühling trotz Kieler Abgänge zuversichtlich

Alexander Mühling glaubt, dass Holstein Kiel trotz des Verlusts mehrerer Leistungsträger auch in der kommenden Saison eine gute Rolle in der 2.

Kiel | Fußball-Bundesliga spielen wird. „Wir sind gut gerüstet“, sagte der 28 Jahre alte Mittelfeldakteur den „Kieler Nachrichten“ (Donnerstag). „Wir haben es in den letzten Jahren immer geschafft, positiv zu überraschen“, meinte der dienstälteste Spieler der KSV, der beim erst in der Relegation am 1. FC Köln gescheiterten Beinahe-Aufsteiger der vergangenen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.