Kriminalität : Mordkommission fahndet nach Mann: Freundin niedergestochen

Die Mordkommission Hamburg fahndet nach einem 26-jährigen Tatverdächtigen, der seine 22-jährige Lebensgefährtin in Hamburg-Bramfeld niedergestochen haben soll.

Hamburg | Nach den bisherigen Erkenntnissen kam es am 29. Oktober zwischen dem Mann und seiner Freundin zu einer Auseinandersetzung, teilte die Polizei am Montag mit. Aus noch ungeklärter Ursache fügte der Mann der jungen Frau mehrere zum Teil lebensgefährliche Stichverletzungen vermutlich mit einem Messer zu. Anschließend flüchtete der Algerier in unbekannte R...

