Kriminalität : Mordfall Ahrensburg: Polizei findet zwei Handys am Bahndamm

Im Zusammenhang mit dem Mord an einer 23 Jahre alten Frau in Ahrensburg im Kreis Stormarn hat die Polizei am Donnerstag die Umgebung des Bahnhofs Ahrensburg-Gartenholz abgesucht.

Ahrensburg | Dabei seien zwei Handys und eine Handyhülle gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher. Jetzt werde geprüft, ob sie im Zusammenhang mit der Tat stünden. Die Suche wird nach Angaben des Sprechers fortgesetzt. Die aus Afghanistan stammende Frau war am 7. September tot in ihrer Wohnung in einer Ahrensburger Flüchtlingsunterkunft gefunden worden. Ihr e...

