Kriminalität : Mord an Ehefrau: Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft

Die Staatsanwaltschaft Flensburg hat eine lebenslange Freiheitsstrafe für einen 47-Jährigen gefordert, der in Schuby (Kreis Schleswig-Flensburg) seine Frau vergewaltigt und getötet haben soll.

Flensburg | Zudem sah sie eine versuchte schwere Brandstiftung als erwiesen an, wie ein Sprecher des Landgerichts Flensburg am Montag nach den nichtöffentlichen Plädoyers auf Nachfrage sagte. Die Anklagebehörde wirft dem Mann vor, die Frau am Vormittag des 11. November 2020 im Schlafzimmer attackiert zu haben. Anlass war demnach ein Streit über ein außerehelic...

