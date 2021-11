Forschung : Mojib Latif neuer Präsident der Akademie der Wissenschaften

Der Klima- und Meeresforscher Mojib Latif (67) wird Anfang 2022 neuer Präsident der Hamburger Akademie der Wissenschaften.

Hamburg | Er löst den Technikwissenschaftler Edwin J. Kreuzer ab, wie die Akademie am Dienstag in Hamburg mitteilte. Latif ist seit mehr als 14 Jahren Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Hamburg und seit Juni 2021 ihr Vizepräsident. Er war mit Ablauf des Sommersemesters 2020 offiziell in den Ruhestand versetzt worden, forscht und lehrt aber mit einer...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.