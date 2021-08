Streiks : Mittwoch wieder weitgehend normaler Zugverkehr im Norden

Geduld und Fantasie waren bei Kunden der Deutschen Bahn und der S-Bahn Hamburg auch am Dienstag gefragt. Nach dem Eindruck der Bahn haben sich die Bahnfahrer aber weitgehend gut auf die Streiklage eingestellt.

Hamburg | Für Fahrgäste der Deutschen Bahn (DB) soll es nach Ende des Streiks in der Nacht zu Mittwoch im Norden keine großen Einschränkungen mehr geben. „Die DB geht davon aus, dass am Mittwoch der Zugverkehr wieder weitgehend normal laufen wird“, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Kundinnen und Kunden sollten sich dennoch vor Reisebeginn über die Website...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.