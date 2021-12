Fußball : Mit Sieg gegen Schalke: HSV will in Spitzengruppe

Im letzten Punktspiel des Jahres will der Hamburger SV einen positiven Abschluss schaffen und sich in der Spitzengruppe der 2.

Hamburg | Fußball-Bundesliga festsetzen. Mit einem Sieg im Heimspiel am heutigen Samstag (20.30 Uhr/Sky, Sport1) gegen den punktgleichen Verfolger Schalke 04 würden die Hanseaten unter den Top 3 der 2. Liga in die Winterpause gehen. Coach Tim Walter fordert von seiner jungen Mannschaft noch mal einen Kraftakt, um sich eine Top-Ausgangsposition für die am 14. Ja...

