Basketball : Mit NBA-Erfahrung: Towers verpflichten Point Guard McCallum

Die Hamburger Towers sind auf der Suche nach einem Point Guard fündig geworden.

Hamburg | Wie der Basketball-Bundesligist am Montag mitteilte, haben die Verantwortlichen in Ray McCallum „das fehlende Puzzle-Stück ihrer Kaderplanung“ gefunden. Der 30 Jahre alte US-Amerikaner, der in seiner Karriere bereits in der NBA (154 Spiele) und in der Euroleague (46) zum Einsatz gekommen ist, unterschreibt bei den Hanseaten einen Vertrag bis zum Saiso...

