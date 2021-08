Schwimmen : Ministerium: Im Norden 4000 Nichtschwimmer weniger

In Schleswig-Holstein haben in den Sommerferien nach Angaben des Innenministeriums etwa 4000 Mädchen und Jungen in 350 ehrenamtlich organisierten Kursen schwimmen gelernt.

Kiel | Ministerin Sabine Sütterlin-Waack dankte am Freitag zum Abschluss des „Möllner Schwimmsommers“ allen, die dazu beigetragen haben. „Das ist wirklich großartig und zeigt einmal mehr die Stärke unseres Ehrenamtes“, sagte die CDU-Politikerin. Ziel müsse sein, dass jedes Kind schwimmen lernt. Dafür habe die Landesregierung schon vor der Corona-Pandemie ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.