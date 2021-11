Gesundheit : Ministerin Prien rät Schülern sofort zur Maske im Unterricht

Angesichts der deutlich gestiegenen Corona-Zahlen hat Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien die Schüler und Schülerinnen aufgerufen, im Unterricht am Platz ab sofort wieder eine Schutzmaske zu tragen.

Kiel | „Die Situation in Schleswig-Holstein ist nicht dramatisch, sondern beherrschbar, und wir wollen alle gemeinsam dafür sorgen, dass es so bleibt“, erklärte die CDU-Politikerin am Mittwoch. Die Schulen müssten geöffnet bleiben. „Lassen Sie uns, lasst uns auch deshalb gemeinsam gegen das Virus kämpfen!“ Rein rechtlich läuft die Maskenpflicht erst am So...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.