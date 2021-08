Kriminalität : Minischwein in „Wildschweinoptik“ löst Polizeieinsatz aus

Ein Minischwein in „Wildschweinoptik“ hat am Sonntag einen Polizeieinsatz in Eckernförde ausgelöst.

Barkelsby | Ein Minischwein in „Wildschweinoptik“ hat am Sonntag einen Polizeieinsatz in Eckernförde ausgelöst. Den Beamten sei ein Wildschwein im Garten eines Einfamilienhauses gemeldet worden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Beamten fanden statt des Schwarzwildes allerdings „ein sehr zahmes, neugieriges und verspieltes Hausschwein in „Wildschwein-Optik...

