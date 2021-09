Wahlen : Midyatli: SPD mit Rückenwind für Landtagswahl

Schleswig-Holsteins SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli wertet den Ausgang der Bundestagswahl als Rückenwind für die Landtagswahl am 8. Mai nächsten Jahres.

Rendsburg | „Wir starten von der Pole Position hier in Schleswig-Holstein“, sagte Midyatli am Montagabend am Rande von Beratungen ihrer Partei in Rendsburg. Das Ergebnis zeige, dass eine Mehrheit für Rot-Grün oder eine „Küstenkoalition“ aus SPD, Grünen und SSW möglich sei. „Es bestätigt auch unsere Annahme, dass Schleswig-Holstein kein konservatives Land ist.“ ...

