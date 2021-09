Auszeichnungen : Michael Otto erhält Weltwirtschaftlichen Preis des IfW

Der Firmenpatriarch des Versandhandelsriesen Otto, Michael Otto, hat den Wirtschaftspreis des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) erhalten.

Kiel | Es gebe im Norden keine andere Unternehmerpersönlichkeit, die sich so früh dem Thema Nachhaltigkeit verschrieben habe, sagte IfW-Präsident Gabriel Felbermayr in seiner Laudatio am Sonntag in Kiel. Das IfW verlieh den Preis zum 16. Mal. Leitthema der Auszeichnung war in diesem Jahr die Umweltökonomie. Neben Otto wurden der frühere schwedische Ministerp...

