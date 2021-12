Schiffbau : Meyer-Werft liefert neues Kreuzfahrtschiff „Aidacosma“ ab

Die Meyer-Werft hat das neue Kreuzfahrtschiff „Aidacosma“ in Bremerhaven an die Reederei Aida Cruises (Rostock) übergeben.

Bremerhaven | Die Meyer-Werft hat das neue Kreuzfahrtschiff „Aidacosma“ in Bremerhaven an die Reederei Aida Cruises (Rostock) übergeben. Nach Reedereiangaben soll das 337 Meter lange Schiff zunächst in Hamburg stationiert werden und ab Februar von dort siebentägige Kreuzfahrten zu europäischen Metropolen unternehmen. Ausgelegt ist die „Aidacosma“ auf bis zu 5400...

