Prozesse : Messerstiche nach Streit um Maske: Prozess geht zu Ende

Der Hamburger Prozess gegen einen 27-Jährigen, der nach einem eskalierten Streit um das Tragen einer Corona-Maske auf einen Kraftfahrer eingestochen haben soll, geht zu Ende.

Hamburg | Heute werden die Plädoyers (11.00 Uhr) erwartet, am Nachmittag könnte das Urteil fallen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung vor. Nach Überzeugung der Anklagebehörde näherte sich der Deutsche am 8. Mai betrunken dem späteren Opfer an dessen Transporter in der Nähe der U-Bahn-Haltestelle Legien...

