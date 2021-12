Prozesse : Messerstiche gegen 14-Jährigen: Prozess nicht-öffentlich

Eigentlich sollte der 19 Jahre alte Jugendliche, der einen Minderjährigen mit dem Messer angegriffen haben soll, sich heute öffentlich zu den Vorwürfen äußern. Doch es wird nun hinter verschlossenen Türen weiter verhandelt. Wegen einer anderen Tat.

Hamburg | Der Prozess gegen einen 19 Jahre alten Jugendlichen, der einen 14-Jährigen mit mehreren Messerstichen niedergestochen haben soll, wird nicht-öffentlich fortgesetzt. Der Angeklagte muss sich nicht nur wegen versuchten Totschlags, sondern auch wegen Diebstahls mit Waffen vor dem Landgericht Hamburg verantworten. So soll er im September 2020 in einem Sup...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.