Kriminalität : Messer nach Gewaltverbrechen an A7 gefunden

Nach der tödlichen Gewalt an der Autobahn 7 bei Schleswig/Schuby gegen eine Frau haben Ermittler das Tatmesser gefunden.

Schuby | Weitere Einzelheiten nannte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Montag nicht. Zuvor hatten die „Schleswiger Nachrichten“ berichtet. Die Polizei ermittelt gegen den Ehemann der getöteten 31 Jahre alten Frau. Sie war am Sonnabend überfahren auf der Autobahn gefunden worden. Die Leiche wies mehrere Messerstiche in Hals und Nacken auf. Der 33 Jah...

