Fußball : Meißner erleidet Innenbandanriss: Onana angeschlagen

Fußball-Zweitligist Hamburger SV muss für längere Zeit ohne Robin Meißner auskommen.

Hamburg | Der 21 Jahre alte Stürmer hat im Training einen Innenbandanriss im rechten Knie erlitten und fällt vorerst aus, teilte der HSV am Donnerstag mit. Meißner, der in den letzten drei Punktspielen der vergangenen Saison durch drei Tore auf sich aufmerksam gemacht hatte, war Anfang der Woche während einer Einheit am Volksparkstadion bei einem Zweikampf i...

