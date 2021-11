Brauchtum : Mehrere Weihnachtsmärkte in Hamburg starten

Weihnachtsduft, Lichtermeer - und Corona-Regeln: In Hamburg starten heute mehrere Weihnachtsmärkte in die Saison.

Hamburg | Darunter sind nach Angaben der Wirtschaftsbehörde die Weihnachtsmärkte „Weißer Zauber“ am Jungfernstieg und der Markt rund um den Gerhart-Hauptmann-Platz. Am Jungfernstieg locken dann bunte Märchenschiffe am Alsteranleger, ein fast 100 Jahre altes Riesenrad und Tausende kleine Glühlampen. In den alten Fachwerkbuden rund um den Gerhart-Hauptmann-Platz ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.