Wetter : Mehrere Bäume in Hamburg umgestürzt: Warnung vor Sturmflut

Das erste Sturmtief des Herbstes scheint für Hamburg glimpflich abzugehen. Größere Schäden blieben aus. Für den Nachmittag wird eine Sturmflut an der Elbe erwartet, die aber keine Gefahr darstellt.

Hamburg | Der erste Herbststurm des Jahres hat am Donnerstag in Hamburg zunächst nur geringe Schäden angerichtet. Die Feuerwehr zählte am Morgen 20 wetterbedingte Einsätze. „Das ist nichts Dramatisches“, sagte ein Feuerwehrsprecher. Im Stadtteil Ohlsdorf stürzten zwei etwa 15 Meter hohe Bäume um, einer gegen die Wand eines viergeschossigen Mehrfamilienhauses...

