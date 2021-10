Wetter : Mehrere Bäume in Hamburg umgestürzt: Fischmarkt unter Wasser

Beim ersten Sturmtief des Herbstes blieben in Hamburg am Donnerstag größere Schäden aus. Eine Sturmflut überschwemmte den Fischmarkt. Die Polizei musste einem Mädchen helfen.

Hamburg | Der erste Herbststurm des Jahres hat am Donnerstag in Hamburg nur geringe Schäden angerichtet. Die Feuerwehr musste zu zahlreichen Einsätzen ausrücken. „Das ist nichts Dramatisches“, sagte am Mittag jedoch ein Feuerwehrsprecher. Eine Sturmflut setzte den Fischmarkt im Stadtteil St. Pauli unter Wasser. Der Scheitel sei am frühen Abend mit 1,72 Meter...

