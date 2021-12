Verkehr : Mehr als 2,8 Promille: Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Die Autobahnpolizei hat auf der A7 bei Lürschau (Kreis Schleswig-Flensburg) einen Lastwagenfahrer mit mehr als 2,8 Promille aus dem Verkehr gezogen.

Lürschau | Der 55 Jahre alte Mann fiel der Streife am Montag auf, weil er seinen Lastwagen in Schlangenlinien über die Autobahn in Richtung Norden fuhr, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Daraufhin wurde er für eine Kontrolle auf den nahe gelegenen Parkplatz Arenholz gelotst. Der Lastwagenfahrer war dabei kaum in der Lage, ohne Hilfe aus dem Führerhaus auszu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.