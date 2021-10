Extremismus : Mehr Reichsbürger in Pandemiezeiten in Hamburg

Sie erkennen die Bundesrepublik Deutschland und ihre Institutionen nicht an, glauben an den Fortbestand eines Deutschen Reiches - und werden vom Verfassungsschutz beobachtet. Auch in Hamburg haben die Behörden eine wachsende Zahl der sogenannten Reichsbürger im Visier.

Hamburg | In Hamburg hat die Zahl der sogenannten Reichsbürger während der Corona-Pandemie weiter zugenommen. Habe man der Reichsbürger- und Selbstverwalterszene Ende vergangenen Jahres in der Hansestadt noch rund 175 Personen zugerechnet, seien es aktuell 259, teilte das Landesamt für Verfassungsschutz auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Knapp zehn...

